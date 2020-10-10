سباق اللقاح، الى اين؟ - شيرين عبدالله

2020/10/10 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شيرين_عبدالله قبل سنة من الان كان احتمال نشوء جائحة عالمية من التخمينات البعيدة والفرضية.



اليوم ، وعند كتابة هذا المقال ، وحسب الاخبار، اصابت جائحة كوفيد- 19 لحد الان اكثر من 29 مليون انسان واودت بحياة ما يزيد عن890 الف من البشر في جميع انحاء العالم.



الان، تنتظر البشرية كلها وبشوق خبر ايجاد لقاح فعال ضد هذا الفايروس الجائحة.



اللقاح الفعال لايقلل فقط من مخاطر المرض، بل سيكون مبعث امل للبشرية كي تنعم بالامان والس ......





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