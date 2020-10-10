الفتلاوي يحمل الحكومة مسؤولية السيطرة على الملف المالي والايرادات في الإقليم

2020/10/10 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حمل النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الحكومة المركزية مسؤولية عدم السيطرة على الإيرادات في الإقليم، مشددا على ضرورة تطبيق القانون وعدم منح الإقليم الإيرادات الموازنات في وقت واحد.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ينبغي عليها حسم الملف المالي مع الإقليم من اجل تجاوز الازمة المالية، عن طريق استرداد الأموال التي بذمة الإقليم”.

وأضاف ان “كردستان وفي حال عدم تسليمها المبالغ والايرادات الى الحكومة المركزية فعلى بغداد اتخاذ موقف حازم إزاء هذا الامر”.

وبين ان “الإقليم يستحوذ على الإيرادات التي يجب ان تسلم الى بغداد وكذلك يحصل على ميزانيته من العاصمة، وبالتالي فأن هذا الاجراء غير عادل والحكومة تتحمل مسؤولية استرداد هذه الأموال وتطبيق القانون وحصر الإمكانات المالية من الشمال الى الجنوب بيدها”.



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