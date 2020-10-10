"يحتوي على مادة مسرطنة".. سحب عقار شهير لعلاج السكري من الأسواق

2020/10/10 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، هذا الأسبوع، سحب عقار "ميتفورمين هيدروكلوريد" لعلاج السكري، لأنه يحتوي على مستويات زائدة من مادة مسببة للسرطان.

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