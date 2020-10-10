تشيلسي يتلقى خبرًا سارًا بشأن زياش قبل مواجهة ساوثهامبتون

2020/10/10 | 23:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} تلقى فريق تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد خبرًا سارًا قبل مواجهة ساوثهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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