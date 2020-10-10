لأول مرة منذ قرن.. فنزويلا دون تنقيب عن النفط

2020/10/10 | 23:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تشهد فنزويلا لأول مرة منذ قرن، توقفا في عمل محطات التنقيب عن النفط، ويعتبر هذا الحدث غريبا من نوعه حيث كان هذا البلد من أكثر الدول المصدرة للنفط.

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