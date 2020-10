التطبيعية..الى اين!؟

2020/10/10 | 23:37 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.حســين الربيعي اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة 2 تشرين الاول 2020 عن تمديد عمل اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي لـ 9 اشهر اضافية, قبيل يوم واحد من انتهاء مدة عملها المحددة بـ 6 اشهر.هذا التمديد كان متوقعا حتى قبل بدء اعمال التطبيعية لأن واجباتها لم تكن محددة بالشكل الذي ينهي

