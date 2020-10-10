اعتقال 69 شخصا في كربلاء بينهم 46 عرب وأجانب

2020/10/10 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت قسم الامن السياحي التابع الى استخبارات ومكافحة الارهاب محافظة كربلاء ، مساء السبت ، اعتقال 69 شخصا بينهم 46 عرب واجانب مخالفين للاقامة .وقال مصدر أمني في تصريح لــــــ ( المستقلة ) إن “قسم الامن السياحي تمكن من اعتقال 23 شخصا عراقيا خلال اليوميين الماضيين ، […]

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