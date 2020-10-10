2020/10/10 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

13 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، الجهات المسؤولة عن مسك الملف الأمني في سنجار.

وكتب ملا طلال تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (10 تشرين الأول 2020): "الملف الأمني في سنجار سيكون من مسؤولية الشرطة المحلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات، حصرا".

وأضاف: "وأبناء سنجار المنكوبة هم رأس الرمح بهذا الترتيب الأمني".

وتابع: "وأن أي حديث مخالف لذلك، هدفه خلط الأوراق، والتقليل من قيمة الإنجاز الذي تحقق".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملا طلال يحدد مسؤولية الملف الأمني في سنجار.. هؤلاء (رأس الرمح)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملا طلال يحدد مسؤولية الملف الأمني في سنجار.. هؤلاء (رأس الرمح)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).