النقل توضح بشأن استمرار الشركة الكورية بتنفيذ مشروع الفاو بعد حادثة الانتحار

2020/10/10 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة النقل، السبت، استمرار الشركة الكورية بتنفيذ مراحل مشروع الفاو وفق المدد الزمنية المحددة، مشيرة إلى وصول باخرة محملة بالاحجار الكلسية المستخدمة بعمليات الدفن في حوض الميناء.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (10 تشرين الأول 2020)، ان "الشركة العامة لموانئ العراق اكدت استمرار الاعمال في ميناء الفاو الكبير من خلال وصول باخرة لنقل الاحجار الكلسية في الوقت ذاته تعلن عن شديد اسفها وحزنها بوفاة مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير كاشفة بالوثائق، وصول باخرة تنقل الاحجار الكلسية المستخدمة بعمليات الدفن في حوض الميناء الأمر الذي يؤكد استمرار عملية تنفيذه وفق المدد الزمنية المحددة".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة، فرحان محيسن الفرطوسي قوله: "بتوجيه وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي باستمرار سير الأعمال في ميناء الفاو الكبير ودحض كل الشائعات التي ادعت توقف الأعمال فيه عملت ملاكات قسم السيطرة والتوجيه البحري التابع للشركة على استقبال الباخرة (Cy Atlantic) وإرشادها الى مدخل كاسر الأمواج الخاص بالميناء".

وبين الفرطوسي: ان "اعمال المشروع قائمة ولا صحة لتوقفها بسبب حادثة الانتحار المؤسفة لمدير الشركة الكورية المنفذة للمشروع (دايو)، مشيرا الى ان الكوادر الكورية الهندسية والفنية والمتعاقدين معها مستمرين بتنفيذ مراحل اعمال المشروع المتعاقد عليها".

من جهته، أكد الكابتن البحري، رمزي ايشا، دخول الباخرة (Cy Atlantic) كورية الجنسية قادمة من ميناء صقر فجر يوم غد الأحد 10/11 الساعة 0130، وحسب منفيست السفينة وسيتم ارشادها الى مدخل كاسر الأمواج لتفريغ حمولتها من الحجر الكلسي الصخري بأوزان تتراوح من 1 الى 500 kg لكل حجر، وفقا لنص البيان.

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