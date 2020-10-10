2020/10/10 | 23:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، عن اعتقال متهم اقدم على ما يسمى بالدكة العشائرية في العاصمة.وقال مدير علاقات واعلام القيادة المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه، انه “بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قائد شرطة بغداد وبعد سماع صوت اطلاق نار في منطقة شارع فلسطين توجهت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة بغداد تعتقل متهما بما يسمى “الدكة العشائرية” وكالة تقدم الاخبارية.

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