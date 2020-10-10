التربية تعلن جدول امتحانات السادس اعدادي (الدور الثاني)

2020/10/10 | 23:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن جدول امتحانات السادس اعدادي الدور الثاني لجميع الفروع.وقالت الوزارة في بيان تلقت”تقدم”، نسخة منه انه “نشر الجدول الجديد للامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي (الدور الثاني) بفروعه كافة العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، الادبي ] للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠) ، بالاضافة الى طلبة الخارجي المؤهلين من (الدور التمهيدي) …

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