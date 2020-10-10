بشأن صناديق اقتراع في إحدى الولايات.. قاض فيدرالي يرفض دعوى قضائية رفعها ترامب

2020/10/10 | 23:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رفض قاض فيدرالي، السبت، دعوى قضائية قدمتها حملة ترامب الانتخابية ضد القائمين على صناديق الاقتراع في ولاية بنسلفانيا.



ورد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية نيكولاس رانغان بأنه "يختلف بالرأي مع حملة ترامب المعارضة للاقتراع عبر البريد"، مشيرا إلى أن "المدعين يفتقرون إلى صفة المقاضاة، لأن الضرر تخميني".

وأضاف أن "المحكمة وجدت أن لوائح الانتخاب التي وضعتها الجمعية العامة ونفذها المتهمون لا تثقل كاهل أي حق في التصويت" مشيرا إلى "أنهم يعززون مصالح الدولة المهمة، يتماشون مع إجراءات الكومنولث الأمنية للانتخابات المفصلة".

RT

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