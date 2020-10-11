2020/10/11 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيدي_المولودي ملاحظات على هامش لفظة " ثِيكَّلْثْ " الأمازيغية منذ فترة غير قصيرة اتسع سياق توظيف كلمات و ألفاظ ومفاهيم ومصطلحات خاصة وتم توطينها عبر قاموس ما يمكن أن نسميه "الأمازيغية المستحدثة " انطلاقا من الإيمان الصريح بضرورة الحرص على تقويم اللسان الأمازيغي وتأصيل عناصره ومكوناته، ودعم طاقاته الخاصة في التعبير واستعادة مقوماته لمواجهة التبدلات المؤثرة التي اعترته عبر تموجات الزمن.



وهي كلمات وألفاظ غالب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاحظات على هامش لفظة - ثِيكَّْلثْ - الأمازيغية - سعيدي المولودي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملاحظات على هامش لفظة - ثِيكَّْلثْ - الأمازيغية - سعيدي المولودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).