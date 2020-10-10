2020/10/11 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دجلة والفرات..حرب العطش

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