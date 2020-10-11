ألمانيا تفك عقدتها الأوروبية في شباك أوكرانيا

2020/10/11 | 00:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق منتخب ألمانيا أول انتصاراته في دوري الأمم الأوروبية، على مدار النسختين الحالية والماضية، وذلك على حساب مضيفه الأوكراني (2-1)، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للمستوى الأول.

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