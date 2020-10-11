أوريازابال ينقذ إسبانيا من فخ سويسرا

2020/10/11 | 00:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق المنتخب الإسباني، الانتصار بهدف دون رد، على منتخب سويسرا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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