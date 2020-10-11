أمن كردستان العراق يتهم حزب العمّال المعارض لتركيا باغتيال مسؤول معبر حدودي

2020/10/11 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك- الزمان وجهت مديرية الاسايش العامة في اقليم كردستان/اربيل ، اليوم السبت، الاتهام نحو حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا باغتيال مدير اسايش معبر حدودي في دهوك، وكررت ادانتها لما اسمته بالعمل الارهابي الجبان، وهددت بالرد عليه.وجاء في بيان للمديرية، إنه في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الخميس الماضي الموافق الثامن من تشرين الاول […]

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