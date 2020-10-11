مودريتش: لا أريد أن أكون عبئا على ريال مدريد

2020/10/11 | 01:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدث الكرواتي لوكا مورديتش، نجم وسط ريال مدريد، عن مستقبله مع الميرنجي، مؤكدًا أنه يتمنى البقاء مع الفريق، لكنه يدرك حاجة النادي للاعبين أصغر سنًا.

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