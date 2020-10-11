"نوكيا" تطرح هاتفين جديدين بتقنية 4G

2020/10/11 | 01:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة "نوكيا" عن طرح هاتفين جديدين بتقنية الجيل الرابع، يدعمان الاتصال الصوتي (volte) ومكالمات (hd).

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