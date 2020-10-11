ما الدور الذي يلعبه مقتدى الصدر بالسياسة العراقية؟ - مازن الحسوني

2020/10/11 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني الأحزاب الشيعية توزعت الأدوار بينها بعد سقوط الصنم الى ثلاثة أقسام رئيسية وهي حزب الدعوة ،المجلس الأسلامي ،التيار الصدري .هنالك أقسام صغيرة ولكنها غير مؤثرة وبقيت تابعة لهذا القسم الرئيسي أو ذاك مثل حزب الفضيلة أوغيرها من الأجزاب الصغيرة.-غير هذه الأحزاب تشكلت مليشيات مسلحة سواء كانت من هذه الأحزاب أو بعيدة عنها لكنها بقيت تحت وصاية هذه الأحزاب وتجمعها المشترك (الائتلاف الوطني) وتلتقي معها بهد ......





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