هل حقاً -نامت نواطير مصر عن ثعالبها-؟ - مشعل يسار

2020/10/11 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار ======هناك رفاق يحذروننا من أن رفض الاعتراف بالكورونا جائحةً عالمية وأن المواقف المتخذة والتظاهر ضد الإجراءات الشرسة إنكاراً لضرورتها ومعارضةً لما يجري من احتقار للكرامة الإنسانية بكل معنى الكلمة: من عزل قسري يشبه الإقامة الجبرية لأن السجون لا تتسع للكم الهائل من البشر (ويسمونه هزءا بالعزلة الذاتية أي الطوعية فيما يفرضون الغرامات الضخمة على عدم الامتثال)، ومن كم للأفواه بالكمامات التي تحقّ ......





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