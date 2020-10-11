مصرع 5 أشخاص في اصطدام طائرتين غربي فرنسا

2020/10/11 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت السلطات الفرنسية ، مصرع خمسة أشخاص إثر اصطدام طائرة تقل سياحا بأخرى خفيفة في غرب البلاد.

وقالت المسؤولة في الحكومة المحلية نادية صغير إن الطائرة الشراعية الصغيرة التي كان على متنها شخصان اصطدمت بطائرة سياح من طراز "دي أيه40" كان على متنها ثلاثة أشخاص حوالى الساعة 16,30 (14,30 ت غ) في إقليم أندر ايه لوار، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأسفر الحادث عن مقتل جميع الركاب الخمسة، بحسب المصدر ذاته.

وتم إرسال نحو خمسين عنصر إطفاء إلى الموقع ونحو 30 من عناصر الدرك لإغلاق المكان.

ولم تتضح بعد هويات الضحايا ولا أسباب الحادث بينما فتحت السلطات تحقيقا بشأنه.

المصدر: سبوتنيك

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