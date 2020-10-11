صورة توضح كيف كانت سميرة سعيد في طفولتها

2020/10/11 | 01:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….نشرت مجموعة من الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي صورة نادرة تعود لمرحلة الطفولة لواحدة من اهم النجوم على مستوى الفن العربي في الوقت الحالي، حيث تم نشر الصورة وتداولها على شبكة أنستاجرام لمشاركة الصور.الصورة التي تم نشرها تعود للفنانة العربية ” سميرة سعيد ” وهي بعمر العاشرة من عمرها والتي لاقت تفاعلاً […]

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