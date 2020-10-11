2020/10/11 | 01:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….أعلن محمد باقر نوبخت، مساعد الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة ظهور نتيجة فحوصاته الطبية الخاصة بفيروس كورونا والتي ظهرت ايجابية عليه وهي ما تؤكد اصابته بالفيروس بشكل تام.ونشر نوبخت يوم السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة قال فيها “بعد أسبوع مليء بالعمل، وظهور بعض الأعراض راجعت أحد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مساعد الرئيس الايراني بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مساعد الرئيس الايراني بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).