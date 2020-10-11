2020/10/11 | 01:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….الى كافة المواطنين الذين يريدون الاستعلام عن مواعيد المراجعات الخاصة بالمرور العامة استخدام الرابط الرسمي الذي وفرته المرور العامة للاستعلام عن موعد المراجعة.حيث يمكنكم الوصول الى رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام أو حجز موعد جديد : رابط استمارة المرور العامة للاستعلام عن موعد المراجعة “للحاجزين”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمارة المرور العامة للاستعلام عن موعد المراجعة “للحاجزين”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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