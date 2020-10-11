بعدد سكان الأرض.. تعرف على الأغنية التى حصدت 7 مليار مشاهدة بعد 3 سنوات من طرحها

2020/10/11 | 02:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ استطاعت الأغنية الشهيرة “ديسباسيتو” ، للمطرب لويس فونسي، ودادي يانكي،من تحقيق نجاح عالمي منذ طرحها بعام 2017 وحتى الآن، ووصلت إلى كل سكان كوكب الأرض تقريبا .الأغنية الأسبانية Despacito،طرحت فى يناير 2017 عبر موقع يوتيوب، ووصل الفيديو كليب الخاص بالأغنية إلى أكثر من 7 مليار مشاهدة عبر القناة الرسمية للمطرب لويس […]

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