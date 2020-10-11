"شبهة جنائية".. تفاصيل جديدة في مقتل مدير الشركة المنفذة لميناء الفاو

2020/10/11 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحامي العراقي عدنان الصرايفي الذي يعمل مع الشركة الكورية التي عثر علي مديرها مؤخرا مقتولا جنوبي العراق، أن هناك شبهة جنائية في الحادثة.

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