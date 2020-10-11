مانشستر سيتي يعلن موقفه من البحث عن بديل جوارديولا

2020/10/11 | 02:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

تحدث أحد مسؤولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حول مستقبل المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع الفريق الإنجليزي.

وقال رئيس العمليات في نادي مانشستر سيتي، عمر بريدة، في تصريحات نشرتها صحيفة “تليجراف” الإنجليزية: “نتحدث عن المدى الذي وصل إليه النادي حيث قضى جوارديولا أطول فترة تدريب له معنا، هذا يعني أنه سعيد بوجوده هنا”.

ووصل جوارديولا إلى موسمه الخامس مع مانشستر سيتي، متجاوزًا بذلك السنوات الأربع التي قضاها في برشلونة وبايرن ميونخ.

وتابع: “إنه مرتاح هنا، بيب هو أفضل مدرب في العالم ونريده أن يبقى، سنجري محادثات معه في الوقت المناسب ونأمل أن يمدد عقده معنا لأن مساهمته كانت هائلة وستستمر لفترة طويلة”.

وأوضح: “كان من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا فترة انتقالات ناجحة، والتي كانت لدينا الكثير من القرارات الجيدة بشأن الفريق واللاعبين والقدرة التنافسية، كما قلت أولويتنا هي بقاء بيب.

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