"ستارة الفقاعات".. تكنولوجيا "مجنونة" لكبح الأعاصير

2020/10/11 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مؤسس شركة "أوشين ثيرم" النرويجية، أولاف هولينغستر، أن تقنية مرتقبة اسمها "ستارة الفقاعات" ستكون قادرة على المساعدة في كبح جماح الأعاصير المدمرة، وفقا لما نقل موقع "سن-سنتينل".

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