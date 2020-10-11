وزير الشباب يؤكد حرص الوزارة على استقطاب مدربين أجانب لاتحاد السباحة

2020/10/11 | 03:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، حرص الوزارة على استقطاب مدربين اجانب لاتحاد السباحة.

وذكر بيان لوزارة الشباب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ا وزير الشباب والرياضة عدنان درجال زار مسبح الشعب الأولمبي واطلع على تدريبات المنتخب العراقي للفئات العمرية، فضلاً عن سير البرنامج التدريبي، في ضوء عودة النشاطات الرياضية، وإلتقى خلال الزيارة، رئيس إتحاد السباحة خالد عبد الواحد والمدرب عبد الرضا محيبس، اللذين إستعرضا أبرز الأمور التي يحتاجها السباحون، والمسبح أيضاً.

وشدد درجال، بحسب البيان، على حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاعبي المنتخب العراقي للسباحة واستعدادها لاستقطاب مدربين أجانب لتطوير قدرات السباحين ومدربيهم المحليين، مشيراً إلى أهمية مواصلة وتكثيف البرامج التدريبية للاعبي المنتخب لخوض مختلف المنافسات الدولية مع أخذ الاحتياطات الوقائية والاحترازية كافة المتضمنة بدليل الوزارة والخاص بعودة النشاطات والمنافسات الرياضية.

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