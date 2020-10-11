2020/10/11 | 03:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: رلى واثق

قدر اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق المساحات التي تجاوز بها الفلاحون على الخطة الزراعية الصيفية، بـ3 ملايين دونم.

أفاد بذلك رئيس الاتحاد حيدر عبد الواحد العصاد لـ"الصباح"، داعياً الى اصدار تعليمات باستثناء البعض من قرار ايقاف الدعم المقدم للفلاحين المتجاوزين، مذكرا بأن الخطط الزراعية تقر سنوياً من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية، وتكون الجمعيات الفلاحية جزءا منها.

واضاف أن تخفيضاً حصل قدره مليون دونم عن خطة العام الماضي، وعده امرا يدعو الى القلق ، مؤكداً دعمه لقرارات الحكومة التي تأتي وفق القانون الذي يتعامل مع المتجاوزين على الحصص المائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 ملايين دونم تجاوزات على الخطة الزراعية الصيفية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 ملايين دونم تجاوزات على الخطة الزراعية الصيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).