سقوط قتيل في إطلاق نار خلال تظاهرات بكولورادو.. واعتقال شخصين

2020/10/11 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص مصرعه، السبت، في إطلاق نار بمدينة دينفر في ولاية كولورادو، وقد تم اعتقال شخصين مشتبه بهما، حسب الشرطة.

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