لا كرامة مع الفقر

2020/10/11 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة الفقر وضعية يخضع لها الفقير.وهي حالة دائمة أو آنية.حالة ضعف وتبعية وتواضع، تتميز بالحرمان من الموارد وحرمان من المال والسلطة والنفوذ والعلم وشرف المحتد، أو القوة الجسدية أو القدرات العقلية أو الحرية.وذلك بحسب الحقب والمجتمعات.الفقر مهين للكرامة الشخصية ويتضمن كل المستبعدين من المجتمع المعتبر "سويا"

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