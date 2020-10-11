2020/10/11 | 04:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- عادة ما تكون نزلات البرد غير ضارة، ويقاومها الجسم ويتعافى منها في غضون أسبوع.ومع أعراضها المزعجة، هناك بعض الأطعمة تساعد على تفاقم الحالة، لذا بحسب الخبراء يجب تفادي تناولها خلال الإصابة بنزلة برد.اللبن الرائب يزيد إنتاج المخاط لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي.المشروبات الغازية تحتوي على نسبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطعمة تزيد من حدة نزلات البرد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطعمة تزيد من حدة نزلات البرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).