أخطر 6 أماكن لانتقال فيروس كورونا

2020/10/11 | 04:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أخطر 6 أماكن لانتقال كورونا هو آخر ما توصلت إليه الدراسات المستمرة حول هذا الفيروس الذي حصد ملايين الأرواح.إذ أجرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، مجموعةً من الأبحاث استطاعوا من خلالها تحديد أخطر 6 أماكن لانتقال كورونا.تم تطبيق هذه الدراسة على شريحةٍ من مرضى كوفيد 19.وحصر الباحثون من […]

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