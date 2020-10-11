سبب عدم ظهور أعراض لدى المصابين بكورونا

2020/10/11 | 04:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- من ارتفاع درجة حرارة الجسم الى السعال وفقدان حاستي الذوق والشم، وصولاً الى أعراض أكثر حدة تتعلّق بالمضاعفات العصبية، تختلف أعراض فيروس كورونا، ولكن اللافت هو أن بعض الأشخاص قد يصابون بالمرض من دون أن تظهر عليهم أي أعراض.وفي حين أن المرضى الذين لا يعانون من أعراض قادرون على التعافي بطريقة أسهل […]

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