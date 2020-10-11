طبيب الرئيس الأميركي: ترامب لم يعد ناقلا لعدوى كورونا

2020/10/11 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس دونالد ترامب لم يعد يشكل مصدرا لنقل عدوى مرض كورونا الفيروسي الذي أصيب به مؤخرا ونقل على إثره إلى مستشفى والتر ريد العسكري، لتلقي العلاج.

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