بندر في هجوم غير مسبوق على الفلسطينيين في الأهداف ودلالة التوقيت

2020/10/11 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا تعني "خلاصات" الأمير بندر واتهاماته في اللحظة الفلسطينية والإقليمية الراهنة؟ ومن هي "القوى المنتصرة" اليوم، والتي تمثل "الجانب الصواب من التاريخ"، ليتخندق الفلسطينيون في معسكرها، محتفظين لأنفسهم بـ "مسافة أمان" عن "القوى المهزومة"، التي يتشكل منها "الجانب الخطأ من التاريخ"؟

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