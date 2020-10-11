الإسلام بين ماكرون وشيخ الأزهر

2020/10/11 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ الإسلام مليء بالانقسامات والمؤامرات منذ مقتل عثمان وعلي والحسين وحتى سقوط الخلافة العثمانية.مشكلتنا ليست مع الحداثة ولا حتى مع إرث الاستعمار.مشكلتنا في الوله بالماضي وتجميل أحداثه وقياداته، وشيوخه وكأنهم ملائكة بلا أخطاء وكأن أراءهم مقدسة لا يمكن الاختلاف معها

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