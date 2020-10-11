2020/10/11 | 06:56 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصطدام طائرتين في فرنسا ووقوع قتلى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا : اصطدام طائرة شراعية بأخرى سياحية صغيرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا : اصطدام طائرة شراعية بأخرى سياحية صغيرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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