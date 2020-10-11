اسبانيا تتصدر المجموعة بعد فوزها على سويسرا بهدف نظيف

2020/10/11 | 07:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسبانيا تعزز صدارتها الاوروبية بفوز صعب على سويسرا

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