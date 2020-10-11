حرائق ضخمة تلتهم مساحات واسعة من غابات سوريا ولبنان

2020/10/11 | 07:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلتهمُ حرائق ضخمة منذ أيام مساحات واسعة من غابات سوريا ولبنان ، وقد اقتربت في بعض المناطق من منازل المواطنين من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها جميعها حتى الآن.ومنذ صباح أمس، يبث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد من مناطق الحرائق حيث قال إن فرق الإطفاء تواصل العمل على إخمادها.وتحدث وزير الزراعة محمد […]

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