ماليزيا تعلن احتجازها ست سفن صينية وطواقمها

2020/10/11 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات البحرية الماليزية، السبت، إنها احتجزت 60 مواطنا صينيا وست سفن صيد مسجلة في الصين، قالت إنها تعتدي على مياه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وفقا لما نقلت رويترز.

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