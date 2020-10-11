وفد الزوراء يغادر إلى البصرة

2020/10/11 | 07:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةغادر صباح السبت، وفد نادي الزوراء إلى مدينة البصرة جنوب العراق، للدخول في معسكر تدريبي داخلي تحضيرًا لانطلاق الموسم الجديد.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد، في تصريحات لكووورة «توجه صباح اليوم السبت وفد الزوراء إلى محافظة البصرة للدخول في معسكر تدريبي تحضيرًا لانطلاق الموسم».وأوضح أن الزوراء اختار مدينة البصرة وفق قناعة تامة وتخطيط مسبق لهذا المعسكر، بعد أن تعذر إقامة معسكر خارج العراق للظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.وبين أن الزوراء سيخوض وديتين أمام نفط الجنوب الثلاثاء المقبل، والميناء يوم 16 من الشهر الجاري، قبل الدخول في منافسات الدوري الممتاز.وتابع رشيد «خطوط الفريق اكتملت وقائمة الفريق أغلقت بالتعاقد مع المهاجم الشاب مصطفى حنون، ويركز الجهاز الفني على تحضير الفريق بشكل مثالي».يشار إلى أن الزوراء يستهل منافسات الدوري العراقي الممتاز، بلقاء ناري عندما يواجه الشرطة.

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