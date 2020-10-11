ثقافة الإلغاء .. ثقافة فاشية - سعيد مضيه

2020/10/11 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه المؤسسات الأمنية الأميركية تستجوب متضامنين مع فلسطين بالاستناد الى قوائم يعدها عملاء إسرائيل قام موقع إنترسيبت الإليكتروني بتقصي ظاهرة يجري السكوت عنها ، ظاهرة ملاحقة المتضامنين مع القضية الفلسطينية بالولايات المتحدة .



خرجت عملية التقصي بوقائع تشي بأن المجتمع الأميركي لم يعد يتمتع بالحرية والديمقراطية ، مثلما تتشدق دعايات الغرب.



حول نتائج التقصي كتب مرتضى حسين في الرابع من أكتوبر الحالي عن ......





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