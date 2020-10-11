ثقافة الإلغاء .. ثقافة فاشية - سعيد مضيه

#سعيد_مضيه المؤسسات الأمنية الأميركية تستجوب متضامنين مع فلسطين بالاستناد الى قوائم يعدها عملاء إسرائيل قام موقع إنترسيبت الإليكتروني بتقصي ظاهرة يجري السكوت عنها ، ظاهرة ملاحقة المتضامنين مع القضية الفلسطينية بالولايات المتحدة .
خرجت عملية التقصي بوقائع تشي بأن المجتمع الأميركي لم يعد يتمتع بالحرية والديمقراطية ، مثلما تتشدق دعايات الغرب.
حول نتائج التقصي كتب مرتضى حسين في الرابع من أكتوبر الحالي عن ......
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