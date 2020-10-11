رد علي الصديق سعيد شعيب / ثورة يناير بين فشل السلطة وسلطة الفشل - حجاج نايل

2020/10/11 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حجاج_نايل لا استطيع ان اخفي سعادتي الكبيرة، بهذا الحوار الممتع والراقي والمهم، مع صديقي الكاتب المرموق سعيد شعيب، وسعادتي ايضا بما يثار من موضوعات ونقاط إتفاق واختلاف، ربما هي الوسيلة الوحيدة الناجعة في تقدم الافكار، والوصول الي خلاصات مثمرة ومفيدة، ،وبمناسبة مقاله الاخير المنشور في موقع مصر 360 بعنوان ما ذنبنا اذا كان اغلب قادة يناير فاشلين؟ بتاريخ 16 مايو سوف اجمل ملاحظاتي في اربعة نقاط رئيسية، النقطة ......





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