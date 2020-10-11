قائد عمليات البصرة: لا توجد حالة اغتيال أو قتل متعمد في قضية مدير «دايو»

2020/10/11 | 08:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / محمد الجابريأعلنت قائد عمليات البصرة الواء الركن أكرم صدام مدنف عن تشكيل لجنة من الوكالات الأمنية والاستخبارية للوقوف على حادث انتحار مدير الشركة المنفذة لميناء الفاو.وقال صدام، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن النتائج الأولية تؤكد بأن وفاة مدير الشركة جاءت نتيجة عملية انتحار ولا توجد حالة اغتيال أو قتل متعمد. وأوضح أن التحقيقات مستمر لكشف ملابسات الحادث وتبيان النتائج النهائية لحالة الوفاة. وبحسب عمليات البصرة فإن القنصل الكوري الجنوبي كان حضور في محافظة البصرة وتم مناقشة التحقيقات الأولية للحادث.وأكد صدام أن اللجان الاستخبارية تبذل جهود كبيرة الإظهار النتائج وتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام والحفاظ على سياسة العراق الخارجية.وشدد على حرص العمليات كل الحرص على تأمين الحماية لجميع الشركات المتواجدة والعاملة في محافظة البصرة»، مشدداً على أن ما حصل في أروقة الشركة الكورية كان خارج سيطرة القوات الأمنية.وخلص قائلاً إن قيادة العمليات تقدر حجم المــــسؤولية الملقى على عاتقها من الناحية الأمنية اتجاه الشـــركات التي ترتبط بمصالح مشتركة مع العراق.

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