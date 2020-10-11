عقب انتهاء الكلي .. الأردن يُفعل الحظر الجزئي بسبب كورونا

2020/10/11 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بدأت الأردن اليوم الأحد، العودة إلى الحظر الجزئي، عقب انتهاء الحظر الكلي الذي كان متبع في البلاد اليومين الماضيين، بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أصبح الحظر الجزئي في المملكة من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا.ونشرت السلطات الأردنية قوات من الجيش في جميع المحافظات، وذلك لضمان تنفيذ […]

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