عدد إصابات كورونا في الهند يتجاوز 7 ملايين 

2020/10/11 | 08:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد السبعة ملايين الأحد في الهند التي تقترب من الأرقام التي سجلتها الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم، حسب أورقام رسمية.

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