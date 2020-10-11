أفضل خدمات VPN لمشاهدة “الأفلام وتحميل ألعاب الفيديو”

2020/10/11 | 08:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- هناك العديد من المواقع والخدمات الموجودة على الإنترنت التى لا يستطيع الكثير من المستخدمين الدخول عليها، لأنها غالبا ما تكون مرتبطة بنطاق جغرافى معين، مثل مواقع للعب ألعاب الفيديو ومحطات وقنوات للأفلام، وأيضا المواقع التعليمية، حيث يقتصرالدخول عليها على المنطقة الجغرافية او قاطنى الدولة فقط.وبحسب موقع Tom’s Guide فإن الحل الوحيد للدخول على هذه البرامج يكون […]

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